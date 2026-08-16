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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon mikołajowski, Ukraina

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3 obiekty total found
Inny 8 110 m² w Kobleve, Ukraina
Inny 8 110 m²
Kobleve, Ukraina
Powierzchnia 8 110 m²
Chciałbym was prosić o świętowanie z niezwykłą pokorą przyjść na stylowe imprezy destylarni …
$4,00M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 200 000 m² w Rejon mikołajowski, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 200 000 m²
Rejon mikołajowski, Ukraina
Powierzchnia 200 000 m²
Dam ci 20 tysięcy za płonący ogród. Wolverine. Prywatna własność, eliksir. Pierwsze 10 g umi…
$150,000
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Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
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Nieruchomości komercyjne 3 800 m² w Kobleve, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 800 m²
Kobleve, Ukraina
Powierzchnia 3 800 m²
1286. Oferujemy na sprzeda? nowy 4-pi? trowy hotel w Koblevo na ulicy. Neptun. Powierzchnia …
$1,50M
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