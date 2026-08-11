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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kalush Urban Hromada, Ukraina

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 497 m² w Kałusz, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 497 m²
Kałusz, Ukraina
Powierzchnia 1 497 m²
Oferujemy Państwu miejsce wolnego celu, które znajduje się w samym sercu miasta Kaluash. Ni…
$1,20M
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