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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon iwano-frankiwski, Ukraina

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Iwano-Frankiwsk
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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 345 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 345 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 345 m²
Sprzedam biuro handlowe w samym centrum miasta, A- jak Open Space, z potężnym liniowym syste…
$599,999
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Nieruchomości komercyjne 3 500 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 3 500 m²
Cani- zdrowy czteropiętrowy kompleks w Ivano-Frankika z pełną autonomią na swojej ziemi. Pow…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Chryplin, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Chryplin, Ukraina
Powierzchnia 2 500 m²
Hotel Recreation Base, Centrum Rehabilitacji Sloboda Karpaty 1.5 haKoszt obiektu: 850,000 do…
$1,000,000
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 300 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 300 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 1 300 m²
Sprzedam firmę Buzon, która jest hotelem FLOST. Powierzchnia pokoju: 1306.5 metrów. Liczba p…
$2,07M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 10 000 m²
Sprzedam albo dam to Remmont- mechanicznym terminom. c. Pijany, Burshnian ZPD- 140. To w maj…
$3,20M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 900 m²
Sprzedam kompleks produkcyjny w Ivano- francuski Powierzchnia całkowita wynosi 900 m2. Umieś…
$1,15M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 5 500 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 5 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 5 500 m²
Szwedzki Zazniquan w L.A. Frankik, Lwów To dobra konwencja. Powierzchnia budynku i budynku w…
$1,80M
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Agencja
BPS Consulting
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