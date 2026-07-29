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Biznes na sprzedaż w Obwód iwanofrankiwski, Ukraina

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nieruchomości komercyjne
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Agencja
BPS Consulting
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BPS Consulting
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BPS Consulting
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