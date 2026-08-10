Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Rejon Drohobycki
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon Drohobycki, Ukraina

;
Schodnica
5
7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 560 m² w Schodnica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 560 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 560 m²
Sprzedam kompleks paliwowy o krajowej wartości Wschodu. Istnieją źródła zbudowane na stroni…
$649,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 2 540 m² w Borysław, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 540 m²
Borysław, Ukraina
Powierzchnia 2 540 m²
Istnieje unikalny kompleks odtwórczy w samym sercu Konserwacji (wieś Słońca, dystrykt Sambij…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Inny 850 m² w Schodnica, Ukraina
Inny 850 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 850 m²
Sprzedam biznes gotowy do kurortu wschodniego: Budynek o powierzchni 850 m2.14 pokoi: 6- 2- …
$999,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Rybnik, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Rybnik, Ukraina
Powierzchnia 1 000 m²
Sprzedam obóz dla dzieci na wschód od góry. Zielony obszar to 3. 6 tysięcy na własność prywa…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Schodnica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
Zamierzam zapłacić zysk robiąc interesy w centrum kurortu pod pachnącą rzeką, 0. 5 K dla zie…
$1,32M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 1 421 m² w Schodnica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 421 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 1 421 m²
Dam wam szczególnie zdrową grupę w samym centrum Centhonk, która jest balulogicznym kurortem…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Inny 425 m² w Schodnica, Ukraina
Inny 425 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 425 m²
Pensjonat na wschodzie, na szczycie góry, rodzinny biznes, przetrwały. Powierzchnia całkowi…
$649,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się