Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Dobroslavska selisna gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Dobroslavska selisna gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Dobrosław, Ukraina
Dom 4 pokoi
Dobrosław, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/2
$13,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dobroslavska selisna gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się