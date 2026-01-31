Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Dobroslavska selisna gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dobroslavska selisna gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 3 150 m² w Kremydivka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 150 m²
Kremydivka, Ukraina
Powierzchnia 3 150 m²
№ 5684.. Oferujemy kompleks zakładów produkcyjnych w s na sprzedaż. Cremidovka. Powierzchnia…
$500,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się