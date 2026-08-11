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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Deliatyn Settlement Hromada, Ukraina

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 4 000 m² w Delatyn, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 4 000 m²
Delatyn, Ukraina
Powierzchnia 4 000 m²
Sprzedam ci potężny apartament w Delhi. Znajduje się w pobliżu głównej arterii transportowe…
$6,00M
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BPS Consulting
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