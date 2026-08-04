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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Dalnicka silska gromada, Ukraina

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 3 000 m² w Dobrooleksandrivka, Ukraina
Zakład produkcyjny 3 000 m²
Dobrooleksandrivka, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
Żywa farma ze zwierzętami i cała baza do pracy w regionie Odeka, Ovidia, z ładną kanapką. Zi…
$240,000
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