Domy na sprzedaż w Dacnenska silska gromada, Ukraina

4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Dachne, Ukraina
Dom 3 pokoi
Dachne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/1
$45,000
Dom 5 pokojów w Dachne, Ukraina
Dom 5 pokojów
Dachne, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/1
25128 Sprzedam dom we wsi Dachnoe o łącznej powierzchni 110 mkw. Dwa rodzaje ogrzewania - ga…
$48,000
Dom 1 pokój w Yehorivka, Ukraina
Dom 1 pokój
Yehorivka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1/1
19247. Sprzedam domek pięć minut od ujścia rzeki. Jest włączony dzia? ka 6 akrów, do którego…
$6,000
Dom 2 pokoi w Yehorivka, Ukraina
Dom 2 pokoi
Yehorivka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 1/2
19263 Na sprzeda? kapita? 2- pi? trowy domek na Kijowie szosa na Khadjibeyevsky estuarium. P…
$18,000
