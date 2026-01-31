Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Cornomorska selisna gromada, Ukraina

2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Czornomorśke, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Czornomorśke, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/10
$22,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Czornomorśke, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Czornomorśke, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 8/9
36222. Sprzedam przestronne trzypokojowe mieszkanie we wsi Morza Czarnego. Całkowita powier…
$50,000
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Cornomorska selisna gromada, Ukraina

