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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon białogrodzki, Ukraina

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Zatoka
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10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 4 829 m² w Serhijiwka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 4 829 m²
Serhijiwka, Ukraina
Powierzchnia 4 829 m²
Na sprzedaż jest dzika pensjonat dla dzieci w ekologicznie czystej strefie, na brzegu Morza …
$750,000
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Hotel 250 m² w Zatoka, Ukraina
Hotel 250 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
37533 Sprzedam działające centrum rekreacyjne w Zatoce z fabułą. Położony w pobliżu zatoki. …
$160,000
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Inny 5 400 m² w Rejon białogrodzki, Ukraina
Inny 5 400 m²
Rejon białogrodzki, Ukraina
Powierzchnia 5 400 m²
Do sprzedania magicznej bazy w sercu Lebedivka, wstrząsnął na terytorium 5 ha w strefie park…
$3,22M
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Agencja
BPS Consulting
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Inny 950 m² w Zatoka, Ukraina
Inny 950 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 950 m²
Wygląda na wspaniały hotel z doskonałą reputacją w zamku kurortu. Obiekt został zbudowany w …
$850,000
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 288 m² w Zatoka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 288 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 288 m²
37999. Readymade obiekt inwestycyjny nad morzem - minihotel w regionie wypoczynkowym Zatoki …
$90,000
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Inny 1 690 m² w Zatoka, Ukraina
Inny 1 690 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 1 690 m²
Jest to wygodne, aby sprzedać, że baza biznesowa jest naprawiana w samym sercu Zatoki - przy…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Hotel 1 100 m² w Karolino Buhaz, Ukraina
Hotel 1 100 m²
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 1 100 m²
№ 2636. Oferujemy centrum rekreacji we wsi na sprzedaż. Carolina Bugaz. Pierwsza linia od mo…
$650,000
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Nieruchomości komercyjne 3 400 m² w Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 400 m²
Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Powierzchnia 3 400 m²
Aktywny biznes produkcyjny z infrastrukturą, która jest trudna do zbudowania od podstaw: w o…
$1,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 5 969 m² w Serhijiwka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 5 969 m²
Serhijiwka, Ukraina
Powierzchnia 5 969 m²
Na sprzedaż jest dzika pensjonat dla dzieci w ekologicznie czystej strefie, na brzegu Morza …
$850,000
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Agencja
BPS Consulting
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Hotel 50 m² w Karolino Buhaz, Ukraina
Hotel 50 m²
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 50 m²
19481 Sprzedam domek w pobli? u morza, Karolino-Bugaz. Żywy stan. Powierzchnia całkowita 50 …
$40,000
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Typy nieruchomości w Rejon białogrodzki.

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