Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Bilgorod Dnistrovska miska gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ukraina

;
1 obiekt total found
Dom w Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Dom
Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Powierzchnia 211 m²
Dam ci nowoczesny dom z 2-piętrowym domem z manratem na Chebacci / Fonta. (Wzdycha) Pozycja …
$295,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się