Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Berezivska miska gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Berezivska miska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Berezówka, Ukraina
Dom 7 pokojów
Berezówka, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 268 m²
Piętro 1/3
$43,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Berezivska miska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się