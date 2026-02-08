Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Baltska miska gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Baltska miska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w Bałta, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
Bałta, Ukraina
Powierzchnia 5 000 m²
10111. Oferujemy na sprzedaż działającą fabrykę odzieży w regionie Odessa. Kilka budynków o …
$620,000
