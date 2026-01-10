Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Avangardivska selisna gromada, Ukraina

19 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 180 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 180 m²
16417 Sprzedam mieszkanie w Vanguard. Składa się z 3 komór chłodniczych o pojemności 100 ton…
$348,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 5 674 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 5 674 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 5 674 m²
31174. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$750,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Avanhard, Ukraina
№ 4529... Oferujemy fasadę na sprzedaż na 7 km rynku na ulicy. Objazd. Powierzchnia całkowit…
$1,07M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 1 100 m²
№ 3599.. Oferujemy pokój na sprzeda ¿z wolnym u ¿yciem w nowym domu w Avantgarde. Powierzchn…
$737,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 238 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 238 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 238 m²
8460. . . Będę sprzedawać obozy stołeczne w Teplichnaya St. w Avangard. Całkowita powierzch…
$88,060
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 90 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
14087 Przestronne miejsce na sprzedaż w austriackim kompleksie mieszkalnym ". Powierzchnia c…
$50,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
21597. Kompleks operacyjny do produkcji kiełbas. Wykres 1.35 ha. Jest ustawa stanowa, numer …
$1,60M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Prylymanske, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Prylymanske, Ukraina
10326. Oferujemy działki na sprzedaż w Prilimansky. Powierzchnia całkowita 1,67 ha. Prawy pr…
$155,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Prylymanske, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Prylymanske, Ukraina
№ 1048... Oferujemy na sprzeda? dzia? ka przed parkiem wodnym miasta. Prilimansky. Całkowita…
$14,000
Zostaw prośbę
Moya7yaMoya7ya
Nieruchomości komercyjne w Prylymanske, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Prylymanske, Ukraina
№ 6629 Oferuję na sprzedaż fasadę 7 kilometrów. Powierzchnia 89 akrów. Strona ma dobre wejśc…
$90,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Avanhard, Ukraina
24739 Sprzedam fasadę ziemi w Avangard. Całkowita powierzchnia wynosi 40 akrów. Pierwsza lin…
$170,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Prylymanske, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Prylymanske, Ukraina
7996. . . Oferujemy kraj elewacyjny w miejscowości Prom Market „7 KM” na sprzedaż ”". Całkow…
$5,10M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 332 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 332 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 3 332 m²
8459. Sprzedam duży kompleks magazynów na ulicy. Greenhouse w Avangard. Kompleks składa się …
$1,23M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 1 000 m²
№ 1287... Oferujemy kompleks magazynowy na sprzedaż na rynku o długości 7 km na ulicy. Angar…
$230,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Prylymanske, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Prylymanske, Ukraina
9252. Oferujemy na sprzedaż grunt nr 7 km. Całkowita powierzchnia 8 akrów. Prawidłowy prosto…
$27,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Avanhard, Ukraina
9302. Jest on oferowany na sprzedaż działki w pobliżu 7 km. Całkowita powierzchnia 3,4 ha. P…
$760,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 16 000 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 16 000 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 16 000 m²
19119. Duży obszar na sprzedaż w obszarze 7 km. Powierzchnia terytorium jest 4 hektary, na k…
$3,70M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 2 400 m²
31177. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$370,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Avanhard, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Avanhard, Ukraina
№ 3077. Oferujemy działki w dzielnicy Avangarda na bajpas na sprzedaż. Całkowita powierzchni…
$280,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się