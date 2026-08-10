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Mieszkania w górach na sprzedaż w Yomra, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę, Morze i Dolinę w Kaşüstü Trabzon Apartamenty położone są…
$157,231
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Mieszkanie 5 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę, Morze i Dolinę w Kaşüstü Trabzon Apartamenty położone są…
$174,572
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 10
Imponująca Nieruchomość z Widokiem na Morze w Rodzinnej Koncepcji w Yomra Trabzon Nieruchomo…
$173,416
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