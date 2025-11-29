Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Yenişehir
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Yenisehir, Turcja

2 pokojowe
5
3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$427,822
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$324,635
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się