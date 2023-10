Yedi Eyluel Mahallesi, Turcja

od €89,000

Przedstawiam waszym uwagom mieszkania w rozwijającej się dzielnicy Izmir Torbala. Cechy lokalizacji obiektu: • Centrum Konak 30 km • Gaziemir 15 km • Optymalne centrum handlowe 20 km • Gaziemir State Hospital 18 km • Szpital państwowy Torbala 16 km • Gmach sądu Torbali 14 km • Lotnisko Izmir Adnan Menderes 12 km • Strefa ekonomiczna Morza Egejskiego 20 km • Wejście na autostradę Izmir-Aydın 10 km • Pociąg miejski Izban 2 km • Kusadasi 50 km • Cheshme Alacati 95 km Funkcje terytorium: • plac zabaw • sceneria • ścieżki spacerowe • stylowy design • parking • dozorca • 2 windy • 2 wejścia do budynku Kompleks składa się z 3 bloków. Lokalizacja przy głównej drodze. Cechy apartamentu: • 3 + 1 • 4 piętro • 124 m ² • Gaz grzewczy • Odnowiony • 2 łazienki / toalety • Domofon wideo W razie potrzeby można go kupić za meble i urządzenia. Cena jest do negocjacji. Apartamenty nadają się do uzyskania zezwolenia na pobyt.