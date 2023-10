Yalikavak, Turcja

od €823,000

Oferujemy prestiżowe apartamenty o różnych układach i panoramicznych widokach. Kompleks mieszkaniowy oferuje całodobową usługę konsjerża, prywatną plażę z niebieską flagą, restaurację, tarasy i ogrody, usługi pralni chemicznej, plac zabaw dla dzieci, kryte i odkryte baseny, łaźnia turecka i spa, centrum fitness, kort tenisowy, ścieżki spacerowe, centrum zdrowia. Cena — od $ 835 000 do $ 4 100 000. Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogowe Klimatyzacja Okna panoramiczne Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 50 km od lotniska Bodrum, dziewięć kilometrów od przystani, 11 km od Göltürkbükü, 25 km od centrum Bodrum. Bodrum to słynny kurort Turcji, położony na zachodzie kraju, 270 km na południe od Izmiru. Lokalni mieszkańcy zajmują się głównie rybołówstwem, budową statków, produkcją dywanów i turystyką. Tysiące ludzi przyjeżdża tu co roku na wakacje na plaży.