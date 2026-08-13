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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Usak, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Esme, Turcja
Willa 7 pokojów
Esme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
$402,453
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Parametry nieruchomości w Usak, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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