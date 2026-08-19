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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Tuzla, Turcja

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3 obiekty total found
Pokój 3 pokoi w Tuzla, Turcja
Pokój 3 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Prezentujemy najpiękniejszy projekt - VEMA TUZLA (…
$184,000
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Pokój 2 pokoi w Tuzla, Turcja
Pokój 2 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Prezentujemy najpiękniejszy projekt - VEMA TUZLA (…
$128,000
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Pokój 4 pokoi w Tuzla, Turcja
Pokój 4 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Przedstawiamy Ci najpiękniejszy projekt - VEMA TUZ…
$572,000
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