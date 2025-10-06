Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Termal
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Termal, Turcja

1 pokojowe
5
3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Termal, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Termal, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Odkryj swoje inwestycje Haven w Termal, Yalova! Te wyjątkowe właściwości, znajdujące się w b…
$283,699
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się