Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Tepebaşı
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Tepebasi, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$25,85M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,76M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się