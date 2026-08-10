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Mieszkania w górach na sprzedaż w Sultangazi, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$401,045
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Mieszkanie 5 pokojów w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sultangazi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$682,103
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$539,902
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