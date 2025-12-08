Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sisli
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Sisli, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 19/50
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Panoramę Stambułu w Sinpaş Queen Residence, Şişli Ten…
$1,412
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 20/50
Apartament z Widokiem na Miasto w Sinpaş Queen Bomonti w Stambule Apartament znajduje się w …
$1,412
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się