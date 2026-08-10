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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Sincan, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 49
Luksusowa rezydencja z basenem i usługami w prestiżowej okolicy, Ankara, Turcja Oferujemy a…
$249,803
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