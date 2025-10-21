Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Şile
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Sile, Turcja

1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Sile, Turcja
Willa 5 pokojów
Sile, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille Wolnostojące Oferujące Możliwości Inwestycyjne w Stambule Şile Şile, nadmors…
$1,50M
