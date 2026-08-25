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Mieszkania w górach na sprzedaż w Serik, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Centralnej Lokalizacji w Belek Belek, jedno z najbardzi…
$200 498
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowany Apartament z 2 Sypialniami i Ogrodem w Kompleksie z Basenem w Belek Apartament n…
$166 241
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/8
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Zamkniętym Kompleksie z Udogodnieniami w Gedik, Serik, Antalya…
$135 421
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 3
W Pełni Umeblowane Mieszkanie z 2 Sypialniami na Parterze w Kompleksie z Basenem w Belek, An…
$165 230
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