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Domy w górach na sprzedaż w Sapanca, Turcja

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wille
5
2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Willa z Prywatnym Basenem i Widokiem na Las w Sapanca, Sakarya Sapanca jest uważana za ukryt…
$648,930
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Dom 4 pokoi w Sapanca, Turcja
Dom 4 pokoi
Sapanca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy z Widokiem na Jezioro w Projekcie z Basenem w Sapanca, Sakarya Domy w zabudowie bliźnia…
$190,352
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