Domy z ogrodem na sprzedaż w Refahiye, Turcja

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Camdibi, Turcja
Dom 6 pokojów
Camdibi, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 356 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Kocaeli. Ten wspaniały obiekt obejmuje 356 m2, oferując harmonij…
$1,26M
