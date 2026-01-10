Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Osmaniye
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Osmaniye, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Osmaniye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmaniye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 8/14
Odkryj KUZEY Massar - Istambuł Luksusowe Sea- Zobacz arcydzieło 🏗️⛵ Repremium Residential & …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Osmaniye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Osmaniye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 7/14
Odkryj KUZEY Massar - Istambuł Luksusowe Sea- Zobacz arcydzieło 🏗️⛵ Repremium Residential & …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Osmaniye, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się