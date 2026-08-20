Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Ortahisar
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Ortahisar, Turcja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$344,919
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$704,886
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,264
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się