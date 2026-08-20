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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Ortahisar, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 7 pokojów w Ortahisar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Tarasami w Spokojnej i Komfortowej Okolicy w Trabzon Yalıncak Apartamenty znaj…
$413,494
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