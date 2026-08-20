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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ortahisar, Turcja

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25 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z 4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Prestiżowym Kompleksie w Trabzonie Akyazı…
$260,426
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Oddzielną Kuchnią w Yalıncak Apartamenty znajdują się w Ya…
$150,572
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 8
Stylowe Apartamenty Inwestycyjne z Przystępnymi Opcjami Płatności w Yalıncak, Trabzon Nowe a…
$107,717
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Ortahisar, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$104,242
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$72,970
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Projekcie Osiedlowym w Ortahisar Konaklar Konaklar to dzielnica w …
$134,264
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Tarasami w Spokojnej i Komfortowej Okolicy w Trabzon Yalıncak Apartamenty znaj…
$244,390
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 7
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Trabzon Ortahisar Apartamenty w Trabzonie znajd…
$156,363
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$120,301
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Spokojnej Okolicy, Odpowiednie dla Rodzin w Trabzon Ortahisar Apartamenty w Or…
$143,436
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Bostancı Trabzon Luksusowe apartamenty pr…
$238,599
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Oddzielną Kuchnią w Yalıncak Apartamenty znajdują się w Ya…
$177,212
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 6
Stylowe Apartamenty w Pobliżu Lotniska w Trabzon, Ortahisar Stylowe apartamenty znajdują się…
$219,915
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż z Możliwością Płatności Ratalnej w Trabzon Ortahisar Apartamenty na …
$76,923
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż z Możliwością Płatności Ratalnej w Trabzon Ortahisar Apartamenty na …
$97,226
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne w Rozwijającej się Dzielnicy w Trabzon Ortahisar Mieszkania na sprz…
$71,139
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne w Pobliżu Lotniska w Trabzon Ortahisar Te nowo wybudowane apartamen…
$71,219
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 8
Stylowe Apartamenty Inwestycyjne z Przystępnymi Opcjami Płatności w Yalıncak, Trabzon Nowe a…
$73,453
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne w Pobliżu Lotniska w Trabzon Ortahisar Te nowo wybudowane apartamen…
$119,277
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Rodzinnym Kompleksie w Yalıncak, Trabzon Apartamenty zlokalizowane są w zagosp…
$119,980
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$135,515
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z 3 i 4 Sypialniami z Oddzielną Kuchnią w Ortahisar Beşirli, Trabzon Apartamenty…
$187,636
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z 3 i 4 Sypialniami z Oddzielną Kuchnią w Ortahisar Beşirli, Trabzon Apartamenty…
$166,788
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$179,528
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$165,629
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