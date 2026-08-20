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Mieszkania w górach na sprzedaż w Ortahisar, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z 4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Prestiżowym Kompleksie w Trabzonie Akyazı…
$260,426
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Bostancı Trabzon Luksusowe apartamenty pr…
$238,599
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z 3 i 4 Sypialniami z Oddzielną Kuchnią w Ortahisar Beşirli, Trabzon Apartamenty…
$187,636
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z 3 i 4 Sypialniami z Oddzielną Kuchnią w Ortahisar Beşirli, Trabzon Apartamenty…
$166,788
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