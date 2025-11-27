Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Odunpazarı
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Odunpazari, Turcja

Mieszkanie 5 pokojów w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
$9,25M
