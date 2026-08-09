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Wille w górach na sprzedaż w Nilufer, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Kompleksie w Gümüştepe, Nilüfer Dzielnica Gümüştepe, położona w dystryk…
$758,172
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Naturę w Nilüfer Bursa Gümüştepe, gdzie znajdują się projek…
$579,031
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