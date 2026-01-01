Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Nilufer, Turcja

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Kompleksie z Udogodnieniami w Centrum Alanyi …
$412,073
Willa 6 pokojów w Bogazici, Turcja
Willa 6 pokojów
Bogazici, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami i Basenem Infinity na Sprzedaż w Bodrum Wolnostojąca will…
$676,938
Mieszkanie 4 pokoi w Besikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty 3+1 w Pobliżu Aquaparku z Przestronnymi Powierzchniami Użytkowymi w Besikduzu Ap…
$87,518
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Przestronne Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Pełnym Wyposażeniem w Alanyi Ob…
$528,629
Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 395 m²
Liczba kondygnacji 2
$45,76M
Mieszkanie 4 pokoi w Ikbal Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ikbal Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/5
$5,34M
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty o Wysokiej Wartości Inwestycyjnej, Blisko Mariny w Beylikdüzü w Stambu…
$256,662
Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$330,857
Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Planem Ratalnym w Altıntaş Apartamenty znajdują się w d…
$130,686
VernaVerna
Mieszkanie 3 pokoi w Goker Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Goker Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 152 m²
Piętro 4/9
1 nazwa projektuPremium Life Design ekskluzywne luksusowe apartamenty Widok na morze Maltepe…
Cena na żądanie
Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Dwupoziomowy Apartament Blisko Plaży i Wszelkich Udogodnień w Fethiye, Muğla Fethiye położon…
$226,051
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto na Sprzedaż w Alanyi, Konaklı Dzielnica Konaklı w A…
$163,288
