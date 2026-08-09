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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Nilufer, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$721,411
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