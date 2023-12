Apartamenty 2 1 na stadii stroitelstva ot sobstvennika

Marmara Region, Turcja

od €413,348

Poddaj się: 2022

Ten kompleks mieszkaniowy znajduje się w nowej dzielnicy biznesowej Istanbul Seirantepe. Łączy nowoczesną architekturę z rozwiniętą infrastrukturą i doskonałą dostępnością transportu. Jednocześnie historyczne regiony Stambułu są bardzo blisko. Obiekt znajduje się w odległości spaceru od stadionu Turk Telecom. Bliskość torów TEM i E5 ułatwia dotarcie w dowolne miejsce w Stambule. Najbliższa stacja metra znajduje się dwa kilometry od kompleksu mieszkalnego, ale przystanek autobusowy znajduje się kilkaset metrów. W okolicy znajduje się wiele centrów handlowych i małych sklepów, restauracji. Szpitale, szkoły, uniwersytety i inne obiekty socjalne znajdują się w odległości spaceru. Duży park do spacerów z całą rodziną jest dosłownie rzut kamieniem. Kompleks mieszkaniowy składa się z ośmiu budynków o wysokości od 11 do 21 pięter. W sumie dostępnych jest 935 mieszkań o układzie od 1 + 0 do 4 + 1. Większość apartamentów ma przestronne balkony wewnętrzne i zewnętrzne, w niektórych układach są one przewidziane dla dwóch lub trzech naraz. Istnieją apartamenty z tarasami, w których szczególnie przyjemnie jest spędzać czas w letnie dni. Obiekt ma doskonałą infrastrukturę wewnętrzną. Mieszkańcy mają dostęp do szlaków turystycznych i placów zabaw, centrum fitness i sauny, basenów zewnętrznych. Zielone partie podstawowe ze sztucznymi zbiornikami wodnymi i fontannami są idealne do relaksu.