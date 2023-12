Kvartira planirovki 1 1 v stroyaschemsya zhilom komplekse

O kompleksie

Mieszkanie na sprzedaż w Tosmur.Planowanie mieszkania 1 + 1, o łącznej powierzchni 60 m2, odległość do morza 500 metrów. Idealna opcja w pobliżu centrum: Tosmur to stara dzielnica Alanyi, zaledwie 4 km od zabytkowego centrum, portu, fortecy. Cała infrastruktura w Tosmur jest blisko. Są sklepy supermarkety, targ, piekarnie, kawiarnia. A w sąsiedniej części Oba jest najważniejszym szpitalem, centrum handlowym, specjalistycznymi sklepami sprzętu, artykułów budowlanych i domowych, butików odzieżowych, biur firm, usług. Ceny nieruchomości w Tosmur są zawsze uzasadnione, jest to centralna Alanya, dogodna pod każdym względem dzielnica. W sprzedaży rzadko znajdują się mieszkania w nowych domach, jest to niewielki obszar, bardzo wygodny do zamieszkania lub rekreacji sezonowej. Drugi w Tosmur wyróżnia się dogodnymi układami, dużym kwadratem, a także przestronnymi obszarami kompleksów. Plaża w Tosmur jest doskonała pod każdym względem: są widoki na fortecę i centrum, łagodne wejście do morza, małe kamyki, itp, bez kamiennych płyt.