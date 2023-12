Elitnaya nedvizhimost ryadom s universitetom - Bashakshehir

Ciplakli, Turcja

od €162,000

28–85 m² 5

Poddaj się: 2023

Ekb Luxury to ultranowoczesny kompleks mieszkaniowy z 16 luksusowymi apartamentami. Stylowy, ale funkcjonalny design z wyjątkowo przestronną przestrzenią. Projekt znajduje się pod adresem Çıplaklı, 07468 Alanya / Antalya, Turcja. Jest to przyjazny dla środowiska obszar ze słynną na całym świecie plażą Kleopatry, która znajduje się zaledwie 2,5 km od kompleksu! W odległości spaceru - przystanki transportu publicznego, nowy szpital o znaczeniu federalnym, sklepy, apteki, szkoły, przedszkola. Jest to bardzo popularny obszar inwestycji, a także spokojnego codziennego życia w przyrodzie! RÓWNIEŻ LCD: - Basen - winda - Ogrodnik - sauna - Bezpieczeństwo - Nadzór wideo 24/7 - Ogród tropikalny, projektowanie krajobrazu - Strefa jacuzzi - Miejsce do grillowania - siłownia - Generator - Plac zabaw - Parking ( otwarty ) - Basen dla dzieci - Veloparkovka Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Turcji dla Twojego budżetu i życzeń!