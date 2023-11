Bolshaya kvartira 1 1 samyy masshtabnyy kompleks Alanii

Yesilkoey, Turcja

od €155,368

61–81 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! NOVA HOMES ALTINTAŞ to nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z trzech bloków w dzielnicy Muratpashi o łącznej powierzchni 3100 mkw. 5 km od morza. Muratpashi to centralna i najlepsza dzielnica Antalyi! Położony 1 km od centrum Antalyi. Bardzo bogaty w różnorodne nowoczesne infrastruktury: kawiarnie, restauracje, instytucje edukacyjne, instytucje medyczne, centrum fitness, centrum handlowe, salon kosmetyczny. Apartamenty są wyposażone w nowoczesne układy: 1 + 1 sypialnia i salon, 2 + 1 dwie sypialnie i salon. Z designerskimi meblami i czystą dekoracją. Każdy apartament ma własny otwarty balkon. Oferuje wspaniałe widoki na morze. Kompleks jest rozwijany przez własną infrastrukturę, krajobraz i przytulną lokalizację. Infrastruktura: - basen; - sklepy; - park; - plac zabaw; - Parking. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt dla siebie w Antalyi! Bezpłatne wsparcie prawne!