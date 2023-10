Prime Loft Residence

Avsallar, Turcja

od €113,000

Zwracamy uwagę na nowy nowoczesny projekt, który zostanie zlokalizowany w sercu szybko rozwijającego się obszaru Alanyi, Avsallar. Avsallar to niesamowity obszar z własną rozwiniętą infrastrukturą, a także liczne lasy sosnowe. Kompleks ten znajduje się na dużej powierzchni 2,950 m ², składa się z jednego bloku i 66 mieszkań, z których 56 to 1 + 1 mieszkanie, 10 to 2 + 1 apartamenty. 1 + 1 ( 42 m ² ) 2 + 1 ( ² Infrastruktura wewnętrzna Centrum SPA: Łaźnia turecka Pokoje w pokoju prysznicowym Pokój zabawowyGymPlaygroundPlayroom Infrastruktura zewnętrzna Basen z częścią dla dzieci Taras na zewnątrz plac zabaw barbecue Cechy techniczne 2 windy dla 10 osób każde Połączenie telewizji satelitarnej z każdą jednostką Kabel internetowy w każdym apartamencie.GeneratorLobby dla gości. Rozpoczęcie budowy kompleksu: listopad 2021 r. Zakończenie budowy kompleksu: listopad 2022 r