Proekt v centre goroda Antaliya rayon Lara

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Lara - Antalya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentu od 55 do 147 m2. Odległość od morza 250 metrów. Lara to dzielnica Antalya położona na wschód od centrum miasta. Linia brzegowa tego obszaru ma 18 km długości, a życie na wybrzeżu wrze zarówno w dzień, jak iw nocy. Warto zauważyć, że Lara znajduje się głównie na skale, 30-40 metrów nad poziomem morza. Dostęp do wody jest trudny, ale czarujące gatunki spłacają tę wadę. Kilka zjazdów do morza jest wyposażonych w drewniane pokłady i schody do pływania. Jednak na granicy z Kundu znajdują się eleganckie piaszczyste plaże z łagodnym wejściem do wody: możesz zrelaksować się z dziećmi i nie obawiać się o ich bezpieczeństwo. Turecka nazwa plaży Lara brzmi jak « Altynkum », co w tłumaczeniu oznacza « złoty piasek ». Czyste morze i plaża Lara są słusznie przypisane niebieskiej fladze jakości, co czyni ją najpopularniejszą plażą w Antalyi wśród turystów. Nie cała plaża jest otwarta dla publiczności: wiele prywatnych klubów plażowych ma ogrodzone tereny i oferuje szereg usług za dodatkową opłatą. Na nabrzeżu łatwo jest znaleźć miejsce ze stołem, a w pobliżu - kupić napoje i przekąski w przystępnych cenach. W Lara zawsze możesz urządzić piknik z widokiem na morze i uzyskać część estetycznej przyjemności. W międzyczasie twoje dzieci nie będą musiały przegapić: place zabaw z widokiem na krajobraz morski są znakiem rozpoznawczym tego obszaru. Obok nasypu znajduje się elegancki park, wyposażony w stoły i ławki. Aby przejść całkowicie, zajmie to dzień lub dwa. Na nabrzeżu można również zobaczyć mały sztuczny wodospad. W pobliżu znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się elegancki widok na morze o lazurowym kolorze i wybrzeże Antalyi. Warto zwrócić szczególną uwagę na jedną z głównych atrakcji Lara - Wodospad Duden. Burzliwy naturalny przepływ wody jest wyrzucany do morza z wysokości 40-45 metrów i zapewnia odwiedzającym chłód nawet w upalne letnie dni. Polecamy również odwiedzić wyjątkową wystawę rzeźb z piasku, poszerzając horyzonty i podziwiając umiejętności profesjonalistów. Infrastruktura tego obszaru jest wystarczająco rozwinięta. Jest wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: szpitale, apteki, przedszkola, rosyjska szkoła, kolegium turystyczne, biura, sklepy, liczne parki i fontanny. W okolicy znajdują się 2 duże centra handlowe, w których można kupić wszystko, czego potrzebujesz. Na wybrzeżu znajduje się wiele restauracji i barów z widokiem na morze. Bliskość lotniska, rozwój okolicy, najpopularniejsza plaża w Antalyi i niebieska flaga jakości sprawiają, że obszar jest jak najbardziej atrakcyjny pod względem zakupu nieruchomości inwestycyjnych. W sezonie turystycznym nieruchomości w Lara nie będą puste i zapewnią właścicielowi przyzwoity dochód pasywny. Prace budowlane w Lara rozpoczęły się ponad 40 lat temu. Pod tym względem w okolicy nie ma tylu nowych budynków, co w Konyaalti. Apartamenty z własną infrastrukturą i widokiem na morze są mniej powszechne, a ceny mieszkań w okolicy stale rosną. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas na czacie, zamów połączenie lub zostaw prośbę. Z przyjemnością Ci pomożemy!