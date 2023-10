Element 2 Residence

O kompleksie

Element LCD 2 znajduje się w jednej z najpopularniejszych części Alanyi – Mahmutlar. Rozbudowana infrastruktura, dogodna lokalizacja, nowoczesna konstrukcja, bliskość morza i gór - wszystko to przyciąga turystów i imigrantów z innych krajów. Dogodna lokalizacja w obszarze – jest jedną z głównych zalet wyświetlacza LCD. Element 2 znajduje się 300 metrów od sobotniego targu, co pozwoli mieszkańcom kompleksu kupować produkty przyjazne dla środowiska od lokalnych rolników w dogodnej porze dnia. W kompleksie znajduje się 6 pięter, z których pierwsze dwa są zarezerwowane dla sklepów, kawiarni, siłowni i innych miejsc publicznych. Dla mieszkańców jest także basen i miejsce do grillowania. Całkowita liczba apartamentów na wyświetlaczu LCD - 24. Przedstawiono różne układy 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkań waha się od 58,5 do 180,5 mkw. Tylko 650 metrów od Elementu 2 znajduje się linia brzegowa, wzdłuż której rozciąga się zadbana promenada. Rozpoczęcie budowy kompleksu – wrzesień 2023 r. Dostawa domu planowana jest na grudzień 2024 r. Przez element LCD 2 – to świetna okazja do nabycia własnej nieruchomości w słonecznej Turcji! Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas na czacie, zamów połączenie lub zostaw prośbę. Z przyjemnością Ci pomożemy!