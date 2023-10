Demirtas, Turcja

od €89,000

Poddaj się: 2024

Nowy 9-piętrowy kompleks mieszkaniowy odbędzie się w dzielnicy Demirtash w. Alanya. Obiekt składa się z dwóch bloków podłogowych 9 i 7. Planistry są przedstawione: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1 całkowita powierzchnia waha się od 44,5 m2 do 177,5 m2. Apartamenty będą wynajmowane z wysokiej jakości czystą dekoracją. Infrastruktura na stronie obejmuje wszystko, co niezbędne do trwałego życia i komfortowego pobytu. Każdy blok ma swój własny: odkryty basen ( jeden z nich ma rozmiar olimpijski ), kryty basen panoramiczny, saunę, łaźnię parową, siłownię, łaźnię turecką i wygodne lobby. Terytorium obiektu jest ogrodzone i zagospodarowane zielonym ogrodem. Ponadto plac zabaw dla dzieci, miejsce na piknik, parking i miejsca do ładowania rowerów elektrycznych. I najprzyjemniejszy bezpłatny transfer – na plażę. Nie przegap wspaniałej okazji, aby kupić nieruchomości od morza od dewelopera po najniższych cenach!