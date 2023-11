Dvuhurovnevye apartamenty v proekte vozle pristani - Severnyy Kipr

Mersin, Turcja

od €57,000

Poddaj się: 2022

Podstawowe właściwości LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Adres: Turcja, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda nr .: 197 ▪ ĽParsel No.: 5 ▪ Ľ powierzchnia placu budowy (m²): 3650 ▪ ĽComplex jest podłączony do centralnego systemu gazowego podłączony ▪ Ľ Rozpoczęcie budowy: rozpoczęcie budowy ▪ Ľ Koniec budowy: lipiec 2022 r. ▪ Ľ 武 Liczba bloków: 1 ▪ Ľ liczba tego samego: Z (o) +14 ▪ Ľ: 2 + 1 i 3 + 1 ▪ Ľ Liczba mieszkań na podłodze: 5 Koszty: 2 + 1 60 sq. M.m od 57 000 € 3 + 1 83 m2 od 68 000 € Powierzchnia: / > ▪ Monitorowanie ĽVideon ▪ Ľ Bezpieczeństwo ▪ ĽParking (otwarty) ▪ / > ▪ Plac zabaw dla dzieci (otwarty) ▪ Ľ Generator Lokalizacja: Ľm Odległość do wybrzeża (: 6000 ▪ Ľ Odległość od plaży (m): 600 ▪ Ľ Odległość od toru (m): 200 ▪ ĽOpen Market (m): 350 ▪ ĽTrade Center (m): 4000 / > ▪ ĽKafe and Restaurant (m): 100 ▪ Ľ apteka (m): 1000 ▪ Ľ Szpital (m): 2500 ▪ ĽUniversität (m): 1500 ▪ ĽSchool (m): 1000 ▪ Ľ Przedszkole (m): 10000: 150 ▪ Ľ Park / Park (m): 200 Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat inflacji napisz do każdego posłańca: Alexander.