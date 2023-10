Investicionnyy proekt v perspektivnom rayone Demirtash

Avsallar, Turcja

od €310,000

44–90 m² 3

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Euro Residence 20 - nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami i pięknym widokiem na morze, położony na pierwszej linii brzegowej w kurorcie Mahmutlar, w spokojnej okolicy, po drugiej stronie ulicy od morza i pięknej piaszczystej plaży. Po drugiej stronie kompleksu znajduje się centralna ulica Barbaros, na której znajdują się różne obiekty infrastruktury miejskiej niezbędne do codziennego życia. Istnieje wiele restauracji i kawiarni, sklepów, supermarketów spożywczych, oddziałów banków, aptek, miejsc rozrywki i wiele innych. Euro Residence 20 składa się z dwóch 12-piętrowych budynków, w tym łącznie 146 komfortowych apartamentów o różnych układach, o powierzchni 60-90 metrów kwadratowych. m. Apartamenty sprzedawane są z wykończeniem, zestawami kuchennymi, oświetleniem, instalacją wodną itp. Złożona infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe; - basen odkryty; - park wodny; - Kryty basen; - sala fitness; - sauna, łaźnia turecka, prysznice; - tenis stołowy; - bilard; - Pokój dziecięcy; - sala konferencyjna; - Centralna antena satelitarna; - Wi-Fi w Internecie; - elektrogenerator; - Otwarty parking; - 24-godzinna ochrona. Lokalizacja; - 100 m od morza; - 15 km do centrum Alanyi; - 30 km do lotniska Gazipasha; - 130 km do lotniska w Antalyi. Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości!